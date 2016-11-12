В России будут наказывать не помогающих бизнесу губернаторов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если по вине глав регионов в субъектах не будут создаваться условия для комфортной работы бизнеса, то в отношении таких руководителей будут приниматься кадровые решения.

– Я хочу, чтобы никто потом не обижался за то, что будут приниматься какие-то решения, в том числе, административного или кадрового характера, если ничего не будет меняться к лучшему, – сказал Путин. Он призвал отнестись к этим словам со всей серьезностью. По словам президента РФ, работа бизнеса является одним из ключевых условий развития экономики, сообщает "Интерфакс".

Сегодня в Ярославле президент РФ принимает участие в заседании президиума госсовета по мерам по повышению инвестиционной привлекательности в российских субъектах.