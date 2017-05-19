В России не будут изымать жилье из-за долгов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) во главе с Дмитрием Аристовым поддержала принятие закона, по которому собственников могут лишить жилья из-за непогашенных долгов.

Но Аристов внес важную правку - физическое лицо не должно остаться без жилья вообще, превращаясь в бездомного. Глава ФССП успокоил общественность, заявив, что никто отбирать просто так жилье не будет, даже за долги.

Такой механизм будет применяться только к самым злостным должникам, которые скрываются от взысканий, и скрывают свое имущество, отмечает ТАСС.

Также 18 мая замдиректора департамента экономического законодательства Минюста России Денис Новак рассказал о новом законопроекте, по которому изымать единственное жилье у должников будут лишь по социально значимым исполнительным производствам.

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