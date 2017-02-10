ВКС России били по координатам от турецких авианаводчиков
Российские боевые самолеты в Сирии нанесли удары в соответствии с целеуказаниями, полученными от турецких военных, заявил Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что пилоты ВКС в ходе нанесения ударов по террористам «руководствовались теми координатами, которые были нам переданы турецкими партнерами», - передает «Коммерсантъ».
По словам Пескова, в пределах указанных координат не должно было быть турецких военных. Ошибкой координации этот инцидент назвал и вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.
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