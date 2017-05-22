В России арестована банда банковских хакеров-троянистов

МВД РФ задержала двадцать участников банды хакеров, заразившей троянской программой около 1 млн смартфонов.

С помощью вируса хакеры занимались хищением денег со счетов в банках, ущерб от их деятельности превысил 50 млн рублей, сообщает РБК.

В группу входили хакеры из разных субъектов Российской Федерации, проживавшие в Ивановской, Московской, Ростовской, Челябинской, Ярославской областях и Республике Марий Эл. Ее организатором оказался 30-летний житель Иваново.

Троянский вирус, разработанный преступной группой, получил название «Cron». С его помощью мошенники атаковали пользователей крупных российских банков.

Ежедневно вирус пытался похитить у 50–60 клиентов разных банков в среднем по 8 тысяч рублей. Заражался телефон двумя путями - с помощью СМС, в которых были ссылки на ресурс с трояном, а также ​при скачивании на смартфон «фейковых» приложений.

Также выяснился факт, что все организаторы атаки уже были ранее судимы.

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