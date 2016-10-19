ВМФ России до 2020 года получит более 60 современных судов
Вспомогательный флот Военно-морского флота России до 2020 года получит 61 новое вспомогательное судно.
В частности, в состав различных военных флотов будут входить от 6 до 17 судов современных, универсальных и многофункциональных судов. Уже 12 судов поступят на вооружение в 2016 году, 10 – в 2017, 6 – в 2018, 16 – в 2019 и 17 – в 2020.
Все это даст возможность обновить состав вспомогательного флота.
В 2016 году в состав уже включены самоходные плавучие краны проекта 02690, опытовое судно «Виктор Чероков» и рейдовый буксир.
Ожидается, что до конца декабря в состав ВМФ также войдет головное судно проекта 23120 - уникальное в своем роде судно тылового обеспечения ледового класса «Эльбрус».
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