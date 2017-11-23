В России к 2019 году могут закончиться дешевые лекарства

Жители России могут лишиться возможности покупать дешевые лекарства уже в 2019 году из-за введения маркировки, которая не позволит производителям брать кредиты на новое оборудование.

Производители отмечают, что обязательная маркировка всех лекарств приведет к росту цен на недорогие отечественные лекарственные препараты, что приведет к их исчезновению из продажи.

С 1 февраля 2017 года в России стартовал пилотный проект по маркировке лекарств штриховым кодом для защиты от недоброкачественных препаратов и контрафакта.

Свои претензии и возможные последствия производители уже направили в Госдуму в адрес спикера Вячеслава Володина и секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева, сообщает Regnum.