В России к 2019 году могут закончиться дешевые лекарства
Жители России могут лишиться возможности покупать дешевые лекарства уже в 2019 году из-за введения маркировки, которая не позволит производителям брать кредиты на новое оборудование.
Производители отмечают, что обязательная маркировка всех лекарств приведет к росту цен на недорогие отечественные лекарственные препараты, что приведет к их исчезновению из продажи.
С 1 февраля 2017 года в России стартовал пилотный проект по маркировке лекарств штриховым кодом для защиты от недоброкачественных препаратов и контрафакта.
Свои претензии и возможные последствия производители уже направили в Госдуму в адрес спикера Вячеслава Володина и секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева, сообщает Regnum.
Следующая новость «Единая Россия» стоит перед дилеммой помощи пенсионерам
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии