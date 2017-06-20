В России в 2018 году перетасуют все праздничные дни

Практически все привычные россиянам праздничные серии выходных дней могут изменить свой порядок в 2018 году.

1) Предлагается выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 9 марта (пятница) и 2 мая (среда). Новогодние каникулы начнутся в субботу, 30 декабря 2017 года, и продолжатся до 8 января 2018 года включительно.

2) Предлагается перенести дни отдыха с субботы, 28 апреля, субботы, 9 июня, и субботы, 29 декабря, на понедельник, 30 апреля, понедельник, 11 июня, и понедельник, 31 декабря, соответственно.

3) В связи с празднованием Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с пятницы, 23 февраля, по воскресенье, 25 февраля, включительно, а в связи с празднованием Международного женского дня у россиян будут четырехдневные выходные с 8 марта (четверг) по 11 марта (воскресенье) включительно.

4) К Первомаю выходные начинаются с воскресенья, 29 апреля, и пройдут до 2 мая (среда) включительно, а праздник Дня Победы, 9 мая, в будущем году приходится на среду.

5) По случаю Дня России в будущем году у россиян будет три выходных дня подряд - с 10 июня (воскресенье) по 12 июня (вторник) включительно, а в связи с празднованием Дня народного единства выходные дни будут с субботы, 3 ноября, по понедельник, 5 ноября, включительно.

Проект праздничных дней подготовило Минтруда, но Правительство его пока не утвердило, отмечает Interfax.