В России с 2018 года вводят выплаты при рождении первенца
Владимир Путин предложил с января 2018 года ввести доплаты для детей до полутора лет при рождении в семье первенца.
Цель идеи – поддержка рождаемости населения.
Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте Федерации.
В среднем она составит в 2018 году 10523 рубля, в 2019-м году - 10836 рублей, в 2020-м году - 11143 рубля.
Выплата будет адресной, сообщает Interfax.
Владимир Путин отметил, что при расчете выплат будет учитываться доход семьи, а также будет установлен размер прожиточного минимума для детей.
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