В России с 2018 года вводят выплаты при рождении первенца

Владимир Путин предложил с января 2018 года ввести доплаты для детей до полутора лет при рождении в семье первенца.

Цель идеи – поддержка рождаемости населения.

Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте Федерации.

В среднем она составит в 2018 году 10523 рубля, в 2019-м году - 10836 рублей, в 2020-м году - 11143 рубля.

Выплата будет адресной, сообщает Interfax.

Владимир Путин отметил, что при расчете выплат будет учитываться доход семьи, а также будет установлен размер прожиточного минимума для детей.