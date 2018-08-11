Над Россией взойдет «черное солнце»

Москвичи и гости столицы 11 августа смогут увидеть солнечное затмение, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Черное солнце взойдет в полдень», - написал он в Facebook, уточнив, что максимальная фаза наступит в 12 часов 46 минут.

Увидеть редкое природное явление смогут жители разных регионов России, где стоит безоблачная погода, передает телеканал «360». По словам Тишковца, «черное солнце» будет лучше всего видно в Сибири.