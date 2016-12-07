В Росси хотят создать единый реестр лиц с психзаболеваниями

В России может появиться единая база данных лиц, страдающих психическими заболеваниями. Инициатором ее создания выступает ООО «Национальный фармацевтический реестр» (НФР).

По мнению авторов идеи, реестр повысит доступность информации об историях болезни и упростит системы выдачи медицинских справок. База данных будет существовать в рамках государственно-частного партнерства. Владеть реестром будет государство, а заниматься его обслуживанием – НФР.

Помимо этого в компании высказали идею разработки единой фармацевтической базы, в которую будут объединены данные госреестра лекарственных средств, реестров Федерального института промышленной собственности и Росздравнадзора, передает РИА ФедералПресс.