Россельхознадзор запретил ввоз скота и птицы из Швейцарии

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в РФ швейцарской птицы и скота. Причиной тому стали вспышки болезни Ньюкасла и блютанга.

Запрет вступил в силу 22 декабря. В соответствии с ним запрещены поставки из Швейцарии живой птицы, ее мяса и инкубационных яиц. Запрет также распространяется на корма, кормовые добавки для птиц и оборудование, которое применялось для содержания убоя и разделки птицы.

В связи с блютангом запрещается ввоз в Россию крупного и мелкого рогатого скота, диких, зоопарковых и цирковых животных, а также верблюдов, сообщается на сайте ведомства.

Оба заболевания не являются опасными для человека.