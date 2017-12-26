Россельхознадзор запретил ввоз скота и птицы из Швейцарии
Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в РФ швейцарской птицы и скота. Причиной тому стали вспышки болезни Ньюкасла и блютанга.
Запрет вступил в силу 22 декабря. В соответствии с ним запрещены поставки из Швейцарии живой птицы, ее мяса и инкубационных яиц. Запрет также распространяется на корма, кормовые добавки для птиц и оборудование, которое применялось для содержания убоя и разделки птицы.
В связи с блютангом запрещается ввоз в Россию крупного и мелкого рогатого скота, диких, зоопарковых и цирковых животных, а также верблюдов, сообщается на сайте ведомства.
Оба заболевания не являются опасными для человека.
Следующая новость В кабмине поддержали законопроект по недрам на шельфе Крыма
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии