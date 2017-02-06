Россельхознадзор запретил ввоз в РФ мяса из Новой Зеландии
Россельхознадзор ввел запрет на поставки в Россию новозеландской говядины и субпродуктов.
Глава ведомства Сергей Данкверт пояснил, что в мясе был обнаружен запрещенный в России препарат рактопамин, который используется для наращивания мышечной массы. Кроме того, выявлены бактерии группы кишечной палочки и листерии.
Данкверт отметил, что вся новозеландская продукция, ввезенная в страну до установления запрета, пройдет лабораторный контроль. Он также допустил расширение ограничений на поставки масла и рыбы, сообщает РИА ФедералПресс.
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