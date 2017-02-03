Россельхознадзор запретил поставки в РФ говядины из Белоруссии

С 6 февраля начнет действовать запрет на ввоз в Россию говядины из Минской области Белоруссии. Об этом сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Ведомство уличило белорусские предприятия в поставках украинского и европейского мяса, ввоз которого запрещен.

В частности, было установлено, что белорусская копания «Георгий и сыновья» ввозит в Россию продукцию украинской фирмы «Двенадцать мастеров». На предложение ведомства провести совместную проверку предприятия белорусская сторона ответила отказом. Такая реакция только подтвердила подозрения о мошенничестве.

Кроме того, в Россельхознадзоре отметили, что белорусские поставщики нередко проводят переупаковку и перемаркировку продукции, а также удаляют с нее ветеринарные клейма, сообщает ТАСС.

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