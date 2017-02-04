Россельхознадзор закрыл границы РФ для поставок мяса птицы и яиц из Европы

Запрет распространяется на все категории продуктов птицеводческой отрасли. В надзорном ведомстве ограничительные меры объяснили вспышкой высокопатогенного птичьего гриппа на территории ЕС.

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила «Интерфаксу», что грипп птиц зарегистрирован в птицеводческих хозяйствах Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции.

Запрет касается мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своём составе продукты переработки птицы, кормов и кормовых добавок для птиц, за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза.

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