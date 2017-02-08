Россельхознадзор смягчил запрет на ввоз мяса птицы из Европы
Россельхознадзор смягчил запрет на ввоз мяса птицы из 15 стран Европы, говорится в сообщении ведомства.
Согласно документу, с 8 февраля запрет будет снят с поставки готовой птицеводческой продукции при условии, что она была подвержена обработке, обеспечивающей разрушение вируса гриппа птиц. Это относится к продукции из Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции.
Ранее Россельхознадзор запретил импорт в РФ мяса птицы, птицеводческой продукции, кормов для птиц и бывшего в употреблении оборудования для убоя и разделки птицы из указанных стран в связи с распространением на их территориях высокопатогенного гриппа птиц, сообщает «Интерфакс».
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