Россельхознадзор смягчил запрет на ввоз мяса птицы из Европы

Россельхознадзор смягчил запрет на ввоз мяса птицы из 15 стран Европы, говорится в сообщении ведомства.

Согласно документу, с 8 февраля запрет будет снят с поставки готовой птицеводческой продукции при условии, что она была подвержена обработке, обеспечивающей разрушение вируса гриппа птиц. Это относится к продукции из Австрии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, Греции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции.

Ранее Россельхознадзор запретил импорт в РФ мяса птицы, птицеводческой продукции, кормов для птиц и бывшего в употреблении оборудования для убоя и разделки птицы из указанных стран в связи с распространением на их территориях высокопатогенного гриппа птиц, сообщает «Интерфакс».