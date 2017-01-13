Россельхознадзор считает фальсификатом четверть продуктов питания на рынке
Выступая на Гайдаровском форуме в Москве, официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил, что около четверти продуктов питания на российском внутреннем рынке является фальсифицированной.
- У нас есть проблема, которая наносит нам колоссальный урон и может принести его еще больше - это массовая фальсификация пищевой продукции. По нашим выборочным проверкам, фальсифицируется устойчиво четверть всей пищевой продукции, всех видов, - цитирует Алексеенко «Интерфакс».
По словам официального представителя ведомства, в России, в отличие от Китая, не научились пока фальсифицировать только куриные яйца.
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии