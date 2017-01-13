Россельхознадзор считает фальсификатом четверть продуктов питания на рынке

Выступая на Гайдаровском форуме в Москве, официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил, что около четверти продуктов питания на российском внутреннем рынке является фальсифицированной.

- У нас есть проблема, которая наносит нам колоссальный урон и может принести его еще больше - это массовая фальсификация пищевой продукции. По нашим выборочным проверкам, фальсифицируется устойчиво четверть всей пищевой продукции, всех видов, - цитирует Алексеенко «Интерфакс».

По словам официального представителя ведомства, в России, в отличие от Китая, не научились пока фальсифицировать только куриные яйца.