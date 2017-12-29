Россельхознадзор проверил томаты из Турции

Специалисты Россельхознадзора проинспектировали производителей томатов в Турции.

«Россельхознадзор в соответствии с планом, предоставленным турецкой стороной, в период с 24 по 29 декабря 2017 года проинспектировал в различных регионах Турции ряд предприятий по производству томатов, готовых поставлять свою продукцию в Российскую Федерацию», - говорится в сообщении ведомства.

На данный момент специалисты анализируют полученную информацию. С 1 ноября 2017 года Россия отменила запрет на импорт помидоров из Турции. До конца текущего года Анкара сможет поставить на российский рынок 50 тысяч тонн томатов.

Эмбарго на поставки ряда турецких продуктов было введено с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года, сообщает «РИА Новости».

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