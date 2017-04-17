Россельхознадзор обеспокоен ростом поставок масла и мяса из Украины

Увеличение поставок мяса и масла с территории Украины вызвало обеспокоенность Роспотребнадзора.

По словам главы ведомства Сергея Данкверта, на Украине были зафиксированы случаи африканской чумы свиней (АЧС).

Он отметил, что уже были задержаны «колбасные изделия с Украины с геномом африканской чумы».

Ранее премьер-министр страны Дмитрий Медведев призвал принять меры для борьбы с африканской чумой свиней, сообщает RT.

Африканская чума свиней - вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах.