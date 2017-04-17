Россельхознадзор обеспокоен ростом поставок масла и мяса из Украины
Увеличение поставок мяса и масла с территории Украины вызвало обеспокоенность Роспотребнадзора.
По словам главы ведомства Сергея Данкверта, на Украине были зафиксированы случаи африканской чумы свиней (АЧС).
Он отметил, что уже были задержаны «колбасные изделия с Украины с геномом африканской чумы».
Ранее премьер-министр страны Дмитрий Медведев призвал принять меры для борьбы с африканской чумой свиней, сообщает RT.
Африканская чума свиней - вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах.
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