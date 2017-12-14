Россельхознадзор нашел в чае из Шри-Ланки опасного жука
Росельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в РФ растительной продукции из Шри-Ланки. Они начнут действовать с 18 декабря.
Поводом для ограничений послужило обнаружение в ходе карантинного фитосанитарного контроля партии чая из южно-азиатского государства капрового жука.
В ведомстве отметили, что это насекомое является одним из самых опасных в мире многоядных вредителей запасов продукции растительного происхождения. Потери от заноса жука на территорию России могут составить десятки миллиардов рублей.
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