Россельхознадзор нашел птичий грипп в индюшатине, привезенной из Ростова в Крым
Россельхознадзор вместе с управлением ветеринарии выявил геном вируса птичьего гриппа в мясе индейки, попавшей в торговую сеть Севастополя из Ростовской области.
В сообщении ведомства говорится: «Согласно полученным 3 июня результатам исследований, проведенных в Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории, в отобранных образцах был выявлен геном вируса гриппа А подтипов Н5 и Н9 (птичий грипп)».
Пробы были взяты у компании-производителя мяса ООО «Евродон». Общий вес полуфабрикатов составил 160 кг, они были срочно изъяты из оборота, пишет ТАСС. Отмечается, что это первый случай птичьего гриппа после вспышки в 2005 году.
Птичий грипп является вирусной инфекцией птиц, которая может проходить бессимптомно или вызывать гибель. Большинство штаммом не опасны для людей, однако некоторые могут вызвать тяжелые заболевания.
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