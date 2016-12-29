Россельхознадзор нашел опасный мед в магазине Metro в Москве
Россельхознадзор обнаружил опасные вещества в меде при проверке торгового центра Metro Cash & Carry в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства.
Пробы «Натурального цветочного алтайского Fine life» производства ООО «Медовый дом», взятые специалистами, показали несоответствие продукции требованиям техрегламента «О безопасности пищевой продукции».
Уточняется, что в меде были обнаружены метаболиты нитрофуранов, употребление которых нарушает водно-солевой баланс организма, понижают уровень белка в плазме, а также вызывает анемию.
Мед в основном был собран пчелами в Ставропольском крае, Саратовской, Самарской, Ростовской области и других регионах, сообщает «Интерфакс».
Следующая новость Минздрав рассказал подробности о новом отечественном препарате от рака
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии