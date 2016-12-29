Россельхознадзор нашел опасный мед в магазине Metro в Москве

Россельхознадзор обнаружил опасные вещества в меде при проверке торгового центра Metro Cash & Carry в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пробы «Натурального цветочного алтайского Fine life» производства ООО «Медовый дом», взятые специалистами, показали несоответствие продукции требованиям техрегламента «О безопасности пищевой продукции».

Уточняется, что в меде были обнаружены метаболиты нитрофуранов, употребление которых нарушает водно-солевой баланс организма, понижают уровень белка в плазме, а также вызывает анемию.

Мед в основном был собран пчелами в Ставропольском крае, Саратовской, Самарской, Ростовской области и других регионах, сообщает «Интерфакс».