Россельхознадзор будет отслеживать белорусскую продукцию до места реализации
Белоруссия обратилась в Россельхознадзор с просьбой об отслеживании белорусской продукции от пункта пересечения российской границы РФ до места реализации, говорится в пресс-релизе ведомства.
Как поясняется в сообщении, эта мера позволит избежать претензий белорусской стороны, так как весь путь будет прослеживаться в информационных системах «Аргус» и «Меркурий».
Ранее фитосанитарная служба Белоруссии заявила, что вся продукция неизвестного происхождения на самом деле является фальсифицированной и произведена на территории России, а не в Белоруссии, сообщает ТАСС.
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