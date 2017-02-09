Россельхознадзор будет отслеживать белорусскую продукцию до места реализации

Белоруссия обратилась в Россельхознадзор с просьбой об отслеживании белорусской продукции от пункта пересечения российской границы РФ до места реализации, говорится в пресс-релизе ведомства.

Как поясняется в сообщении, эта мера позволит избежать претензий белорусской стороны, так как весь путь будет прослеживаться в информационных системах «Аргус» и «Меркурий».

Ранее фитосанитарная служба Белоруссии заявила, что вся продукция неизвестного происхождения на самом деле является фальсифицированной и произведена на территории России, а не в Белоруссии, сообщает ТАСС.