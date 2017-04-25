Росприроднадзор расследует сброс нескольких тонн сока в Дон

Росприроднадзор по Липецкой области возбудил административное дело в отношении экспериментального консервного завода «Лебедянский» по факту сброса нескольких тонн соков в Дон.

По словам заместителя руководителя регионального управления ведомства Дениса Прасолова, возбуждено дело по статье КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение, истощение».

Он сообщил, что Росприроднадзор получил несколько сообщений от сотрудника завода «Лебедянский» и от региональной природоохранной прокуратуры о том, что на экспериментальном консервном заводе произошла аварийная ситуация, после обрушения крыши склада в реку Дон вытекали тонны соков.

Эксперты взяли пробы сточных вод, поступавших с завода в реку, и в реке Дон. Результаты анализов будут известны через неделю.

Утром 25 апреля обрушилась крыша склада экспериментального консервного завода «Лебедянский» в городе Лебедянь, заблокировав двоих рабочих, которые находились в подвесной люльке. После спуска на землю врачи диагностировали у одного из них черепно-мозговую травму и доставили в больницу, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что компании принадлежат заводы «Лебедянский» в Липецкой области, «Троя-Ультра» в Санкт-Петербурге и замороженное строительство завода в Бердске. В России и СНГ действуют более 15 филиалов. Компания производит соки и нектары «Я», «Тонус», «Фруктовый сад», «Тропикана» (международный бренд компании PepsiCo) «Привет» (ранее производился на ОАО «Прогресс»), сокосодержащий напиток «Frustyle», морсы «Северная ягода».

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