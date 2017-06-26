Росприроднадзор опечатает свалку в Балашихе

Росприроднадзор принял решение опечатать мусорный полигон «Кучино» в подмосковной Балашихе, закрытый после жалоб местных жителей в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным», говорится в сообщении ведомства.

«Сотрудники Росприроднадзора опечатают объект, установят ограждающие знаки по его периметру и заградительную цепь при въезде на полигон», - говорится в сообщении.

Согласно документу, инспекторы прибудут на полигон «Кучино» 27 июня.

На данный момент ведомство проводит исчисление размера вреда, причиненного природе работой полигона. Кроме того, проверки выявили ряд нарушений лицензионного законодательства.

22 июня президент РФ Владимир Путин потребовал закрыть полигон ТБО «Кучино» в течение месяца после того как ему сообщили, что свалка перестанет принимать мусор к 2019 году. В этот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня. После рекультивации на месте мусорной свалки может быть построен парк с горнолыжным спуском, сообщает ТАСС.