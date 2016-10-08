В Роспотребнадзоре рекомендовали измерять температуру работников в сезон гриппа

Главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендует работодателям устанавливать рамки для измерения температуры. Это позволит обезопасить сотрудников от эпидемии гриппа.

- Мы в прошлом году говорили о том, что крупные работодатели ставят рамки для измерения температуры или другим образом проверяют работников на наличие или отсутствие повышенной температуры. Это тоже своего рода фильтр, - сказала Попова. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, подобные устройства дадут возможность избежать массовой заболеваемости во время зимнего сезона гриппа.

- Если есть необходимость - рынок насыщен такими средствами, чтобы в период подъема обезопасить своих сотрудников, - сказала Попова.