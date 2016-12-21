Роспотребнадзор вступился за «Ревизорро» перед МВД РФ

Комментируя заявление пресс-службы МВД РФ о том, что деятельность журналистов выходящей на телеканале «Пятница» программы «Ревизорро» незаконно, Роспотребнадзор отметил, что эта и другие передачи о нарушениях в сфере торговли и обслуживания помогают организации инициировать внеплановые проверки.

«Сюжеты в средствах массовой информации о нарушениях обязательных санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с требованиями федерального законодательства являются основанием для проведения внеплановых проверок Роспотребнадзора», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Подобные сообщения, особенно о нарушениях в заведениях общественного питания, всегда «являются предметом пристального внимания специалистов Роспотребнадзора», - подчеркнули в ведомстве.