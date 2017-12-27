Роспотребнадзор дал советы по выбору красной икры

Специалисты Роспотребнадзора в преддверии новогодних праздников подготовили список рекомендаций по выбору красной икры. Не рекомендуется покупать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли.

Кроме того, перед покупкой необходимо внимательно прочитать этикету, на которой должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки.

Важно также обратить внимание на то, что маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «Икра», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р».

Если в состав икры входит пищевая добавка Е-239 (уротропин), то лучше воздержаться от покупки, так как с 2010 года эта добавка была запрещена.

В то же время разрешенными консервантами для икры остаются Е-200 и Е-211.

Специалисты ведомства также определили несколько признаков, которые помогут потребителю отличить натуральную икру от искусственной.

Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Кроме того, натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки однородны.

Чтобы проверить натуральность икры можно положить ее в горячую воду - настоящая икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, сообщает «Интерфакс».

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