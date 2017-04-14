Роспотребнадзор советует серьезно подойти к выбору пасхального кулича

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору пасхального кулича.

Ведомство призывает при покупке кулича обратить внимание на то, что в качественном изделии используются яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель.

Кроме того, необходимо обратить внимание на верхушку кулича - она должна быть сухой, не допускается липкость и белесый налет.

На нижней и боковой поверхностях кулича не должно быть пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.

Роспотребнадзор также не рекомендует покупать кулич, если он посыпан разноцветными кондитерскими шариками.

Не оставило ведомство без внимания и яйца, для окрашивания которых рекомендуется использовать только разрешенные пищевые красители или луковую шелуху. Вареные яйца хранятся в холодильнике не более 36 часов.

Православные верующие отметят праздник Пасхи в этом году 16 апреля, сообщает «РИА Новости».

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Места: Россия
Организации: Роспотребнадзор
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