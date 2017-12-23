Роспотребнадзор сообщил о вспышке кишечной инфекции в Канаде
Роспотребнадзор предупредил о вспышке кишечной инфекции в Канаде.
На сайте ведомства говорится: «По информации министерства здравоохранения Канады от 14 декабря 2017 года, зарегистрирован первый смертельный случай, связанный со вспышкой энтерогеморрагической кишечной инфекции».
Известно о 30 случаях заражения инфекцией: они зафиксированы в провинциях Огайо, Квебек, Нью-Брансуик, Новая Шотландия, Ньюфаунленд и Лабрадор. Большая часть заболевших в возрасте от 4 до 80 лет почувствовала симптомы инфекции после употребления в пищу салата из сырых овощей. В настоящее время органы здравоохранения пытаются найти поставщика продуктов.
Ранее вспышка кишечной инфекции была зафиксирована на борту двух американских круизных лайнеров.
Следующая новость Густой туман стал причиной массового ДТП в Адыгее
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии