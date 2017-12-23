Роспотребнадзор сообщил о вспышке кишечной инфекции в Канаде

Роспотребнадзор предупредил о вспышке кишечной инфекции в Канаде.

На сайте ведомства говорится: «По информации министерства здравоохранения Канады от 14 декабря 2017 года, зарегистрирован первый смертельный случай, связанный со вспышкой энтерогеморрагической кишечной инфекции».

Известно о 30 случаях заражения инфекцией: они зафиксированы в провинциях Огайо, Квебек, Нью-Брансуик, Новая Шотландия, Ньюфаунленд и Лабрадор. Большая часть заболевших в возрасте от 4 до 80 лет почувствовала симптомы инфекции после употребления в пищу салата из сырых овощей. В настоящее время органы здравоохранения пытаются найти поставщика продуктов.

Ранее вспышка кишечной инфекции была зафиксирована на борту двух американских круизных лайнеров.