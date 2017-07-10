Роспотребнадзор скорректирует правила торговли

Роспотребнадзор занимается подготовкой законопроекта, который внесет изменения в правила торговли – продавцам запретят безосновательно требовать у покупателей паспортные данные.

В ведомстве отметили, что запрос таких данных уместен при продаже билетов на самолет, поезд. Однако нередко покупателей просят предоставить их в случаях, когда это не имеет смысла. Например, при бронировании билетов на культурные мероприятия.

«Это не предусмотрено законодательством, но практикуется», - сказал «Известиям» начальник управления защиты прав потребителей Олег Прусаков.

По его словам, в разрабатываемых ведомством поправках в законодательство будет предусмотрен штраф для продавцов, необоснованно запрашивающих личные данные потребителей. Размер штрафа пока обсуждается.