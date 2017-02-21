Роспотребнадзор не рекомендует есть много блинов на Масленицу

Роспотребнадзор не рекомендует россиянам есть много блинов на Масленицу, а больше времени проводить на воздухе, участвуя в различных увеселительных мероприятиях.

Эксперты также советуют тщательно осматривать блины перед употреблением и обращать внимание на срок годности продукции.

В ведомстве подчеркнули, что блины должны быть из муки, молока и куриных яиц, сообщает интрнет-издание «Подмосковье сегодня».

Масленица — древний славянский праздник, символизирующий проводы зимы и ожидание весны. Народное гулянье длится неделю и завершается Прощенным воскресеньем. В 2017 году Масленица начинается 20 февраля и продлится по 26 февраля включительно.