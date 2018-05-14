Роспотребнадзор проверил рынок молочной продукции

Доля поддельной молочной продукции на российском рынке не превышает восьми процентов, говорится в исследовании Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства проели анализ для творога 9 %, питьевого молока 3,2 % и сливочного масла 72,5 % жирности.

Так, немолочные жиры были выявлены в восьми пробах молока из 90 образцов и в шести пробах творога из 73. ГОСТ был соблюден в большинстве молочной продукции.

При этом, эксперты выявили некоторые нарушения в 20 процентах образцах молока, 35 процентах – сливочного масла и 60 процентах – творога.

При этом, в основном нарушения были связаны с хранением и транспортировкой продукции, сообщает «Экономика сегодня».