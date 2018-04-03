Роспотребнадзор против блесток и посыпки на куличах

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по выбору куличей и яиц к пасхальному столу.

Специалисты ведомства советуют россиянам покупать яйца с ровным окрасом, формой и без следов перьев, птичьего помета и крови.

Отваривать яйца следует не менее десяти минут, а после поместить в отвар луковой шелухи или придать им цвет с помощью пищевых красителей. Хранить такие яйца следует не более 36 часов, после чего продукт стоит утилизировать.

При покупке пасхального кулича необходимо изучить его состав и срок годности. Так, в выпечке должны содержаться натуральные яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель.

Если верхушка кулича подмокла, изделие может оказаться испорченным ещё до окончания срока годности. От такой покупки следует отказаться.

Кроме того, специалисты советуют отдать предпочтение куличам, посыпанным натуральными украшениями вроде орехов и цукатов, а не разноцветными кондитерскими шариками, сообщает Life.

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