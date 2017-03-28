Роспотребнадзор продлил запрет на продажу «заменителей» алкоголя

Роспотребнадзор продлит запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции еще на три месяца, сообщила глава ведомства Анна Попова.

Кроме того, ведомство введет запрет на реализацию спиртосодержащей пищевой продукции сроком на 90 дней.

Как уточнила главный санитарный врач РФ, эти суррогаты появились на рынке после запрета спиртосодержащей непищевых спиртовых настоек.

Запрет на реализацию настоек с содержанием алкоголя свыше 25 процентов был введен в конце 2016 года сроком на один месяц после массового отравления в Иркутске спиртовым концентратом для ванн «Боярышник», сообщает «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.