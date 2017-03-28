Роспотребнадзор продлил запрет на продажу «заменителей» алкоголя
Роспотребнадзор продлит запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции еще на три месяца, сообщила глава ведомства Анна Попова.
Кроме того, ведомство введет запрет на реализацию спиртосодержащей пищевой продукции сроком на 90 дней.
Как уточнила главный санитарный врач РФ, эти суррогаты появились на рынке после запрета спиртосодержащей непищевых спиртовых настоек.
Запрет на реализацию настоек с содержанием алкоголя свыше 25 процентов был введен в конце 2016 года сроком на один месяц после массового отравления в Иркутске спиртовым концентратом для ванн «Боярышник», сообщает «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.
Следующая новость В Шотландии проведут референдум о независимости от Великобритании
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии