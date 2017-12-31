Роспотребнадзор призвал не готовить салаты впрок и танцевать в новогоднюю ночь

Роспотребнадзор разработал рекомендации о том, как провести Новый год, не навредив здоровью.

На сайте ведомства говорится, что самыми опасными продуктами на праздничном столе являются салаты, заправленные сметаной или майонезом. Роспотребнадзор не рекомендует готовить их в большом количестве. «Не стоит резать салат впрок, не заправляйте всю порцию салата сразу», - говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор призывает сохранить в праздничный день обычный режим питания, чтобы избежать переедания. Также сотрудники учреждения рассказали о необходимости соблюдать очередность блюд: начинать с салата, а затем подавать на стол вторые блюда и горячее, при этом не запивая съеденное газированными напитками.

В ведомстве советуют не сидеть всю ночь за столом, а устраивать конкурсы, танцевать и гулять на свежем воздухе.

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