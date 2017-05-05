Роспотребнадзор предупредил о вспышке неизвестного смертельного заболевания

Роспотребнадзор предупредил о появлении неизвестной смертельной болезни в Либерии.

Как уточняется в материале, заболевание проявляется лихорадкой, тошнотой, рвотой и диареей.

Специалисты считают, что заболевание распространяется через употребление инфицированных продуктов или воды.

Всемирная организация здравоохранения с 23 апреля зарегистрировала 28 случаев заболевания, 12 из которых закончились смертью, сообщает «РИА Новости».