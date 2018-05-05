Роспотребнадзор предупредил россиян об аномально жаркой погоде
Роспотребнадзор сообщил об аномальной жаре в нескольких регионах России и дал рекомендации, как избежать перегрева.
В ведомстве советует реже находиться на улице, снизить физические нагрузки, употреблять больше фруктов и овощей, мясо заменить рыбой и пить больше воды.
«Вместе с этим необходимо помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы», - сообщили в Роспотребнадзоре.
Ведомство советует в жаркую погоду надевать одежду из легких тканей светлого цвета. Поездки на транспорте рекомендуется ограничить или планировать их в часы, когда температура воздуха не превышает средние значения, передает РИА «Новости».
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