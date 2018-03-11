Роспотребнадзор предупредил об опасной инфекции в Гане

В Роспотребнадзоре предупредили граждан России, которые готовятся отправиться в Гану, о подтвержденном случае смерти от лихорадки Ласса в стране.

«Министерство здравоохранения Ганы подтвердило 1 февраля текущего года факт смерти от лихорадки Ласса человека, находившегося на лечении в Институте медицинских исследований Ногучи (NMIMR)», - цитирует ТАСС заявление ведомства.

Роспотребнадзор отмечает, что в феврале 2018 года минздрав Ганы предупредил о возможности вспышки заболевания в стране, так как инфекция уже распространилась в некоторые страны Западной Африки, в частности в Нигерии, где более 300 человек заболели, 31 из них скончался.

Лихорадка Ласса – опасная инфекция, которая передается через еду, предметы обихода, зараженные испражнениями грызунов. Вакцины от этой болезни не разработано.