Роспотребнадзор предупредил о новой волне гриппа в Московском регионе
Роспотребнадзор предупреждает о новой волне вируса гриппа, сопровождающегося тошнотой, головной болью и повышенной до сорока градусов температурой.
Вместе с тем медики отмечают, что вирусом гриппа сложнее заразиться, чем сезонным H3N2, когда Красногорская подстанция скорой помощи принимала более тысячи звонков в сутки.
По словам заместителя главного врача по медицинской части Московской областной подстанции скорой помощи Игоря Серебрянникова, при характерных симптомах гриппа не следует посещать работу, а в первую очередь необходимо вызвать врача. Вирус поражает нижние дыхательные пути, вызывая бронхит и пневмонию. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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