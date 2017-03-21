Роспотребнадзор предупредил о новой волне гриппа в Московском регионе

Роспотребнадзор предупреждает о новой волне вируса гриппа, сопровождающегося тошнотой, головной болью и повышенной до сорока градусов температурой.

Вместе с тем медики отмечают, что вирусом гриппа сложнее заразиться, чем сезонным H3N2, когда Красногорская подстанция скорой помощи принимала более тысячи звонков в сутки.

По словам заместителя главного врача по медицинской части Московской областной подстанции скорой помощи Игоря Серебрянникова, при характерных симптомах гриппа не следует посещать работу, а в первую очередь необходимо вызвать врача. Вирус поражает нижние дыхательные пути, вызывая бронхит и пневмонию. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».