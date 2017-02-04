Роспотребнадзор посчитал долю фальсификата на рынке продуктов питания

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что доля продуктов, не соответствующих требованиям качества и техническим регламентам, не превышает 7%.

В программе «Поздняков» на телеканале НТВ она отметила: «Количество продуктов питания, не соответствующих требованиям как технических регламентов по безопасности, так и заявленным на этикетке, - не превышает 7%"».

Попова заявила, что ее ведомство в 2016 году сократило число проверок торговых точек питания в 10 раз. По ее словам, в Роспотребнадзоре в настоящее время находится более 500 тыс. жалоб, связанных с продажей некачественных продуктов питания.

Глава Роспотребнадзора заключила, что «если пересчитать на количество населения в Российской Федерации, то получается, что россиянин жалуется в 10 раз реже, чем гражданин Великобритании».

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