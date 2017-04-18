Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат хлеба из торговых сетей, так как переработка непроданных пищевых продуктов может быть опасна для здоровья, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая со ссылкой на письмо руководителя ведомства Анны Поповой.

Как уточняется в материале, переработка пищевых продуктов с вышедшим сроком годности может быть опасна для здоровья, так как в просроченном хлебе могут накапливаться патогенные микробы и химические вещества.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что запрет на возврат хлеба из торговых сетей может привести к гибели отрасли. По его мнению, это закончится появлением в магазинах минипекарен, которые будут сами себе печь и возвращать. Он также предложил перерабатывать возвращенный хлеб, например, в пирожное «Картошка», сообщает «Федерал пресс».