Роспотребнадзор ослабит нагрузку на бизнес
В Роспотребнадзоре решили отказаться от практики плановых проверок в рамках федерального надзора в сфере защиты прав потребителей.
В ведомстве пояснили, что такое решение принято с целью снижения административной нагрузки на бизнес, передает ТАСС.
Вместе с тем отметили, что будут проводиться профилактические проверки вместе с бизнесом, а также контролирующие мероприятия без привлечения юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что плановые проверки бизнеса следует проводить только с учетом категорий рисков. При незначительной угрозе они должны быть сведены к минимуму.
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