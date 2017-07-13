Роспотребнадзор ослабит нагрузку на бизнес

В Роспотребнадзоре решили отказаться от практики плановых проверок в рамках федерального надзора в сфере защиты прав потребителей.

В ведомстве пояснили, что такое решение принято с целью снижения административной нагрузки на бизнес, передает ТАСС.

Вместе с тем отметили, что будут проводиться профилактические проверки вместе с бизнесом, а также контролирующие мероприятия без привлечения юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что плановые проверки бизнеса следует проводить только с учетом категорий рисков. При незначительной угрозе они должны быть сведены к минимуму.