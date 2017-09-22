Роспотребнадзор оштрафовал «Кофе Хаус» на 6,4 млн рублей

Роспотребнадзор оштрафовал на 6,4 миллиона рублей московскую сеть кафе «Кофе Хаус» за нарушения законодательства о защите прав потребителей и санитарных норм.

Как отмечается в сообщении ведомства, по результатам проверок, проведенных в 84 кафе «Кофе Хаус» было составлено 206 протоколов об административном правонарушении.

«Во всех проверенных предприятиях выявлены нарушения обязательных требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства в сфере защиты прав потребителей, требований технических регламентов», - отмечается в документе.

«ООО «Кофе Хаус. Экспрессо и Капучино Бар» даны предписания об устранении выявленных нарушений санитарных требований, предписания об устранении нарушений требований технических регламентов, а также предписания о прекращении нарушений прав потребителей, сообщает «Интерфакс».

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