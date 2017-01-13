Роспотребнадзор опроверг сообщение об уровне фальсификата на рынке

Пресс-служба Роспотребнадзора опровергла распространенную ранее информацию о том, что около четверти продуктов питания, реализуемых на российском рынке, является фальсифицированной.

«По данным Роспотребнадзора, наибольший объем не соответствующей требованиям пищевой продукции приходится на импортные бахчевые по нитратам и импортную рыбу по содержанию глазури, ввоз которых разрешается соответствующими органами», — цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Как подчеркнули в ведомстве, остальная продукция нареканий не вызывает. Роспотребнадзор также привел данные Росстата, согласно которым общий объем не соответствующих требованиям продуктов питания за январь-ноябрь 2016 года составил среди мяса и птицы 6,6 процента, рыбы - 5,8 процента, кондитерских изделий - 3,7 процента.

Ранее официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко, выступая на Гайдаровском форуме в Москве, заявил, что до четверти пищевых продуктов, реализуемых на российском рынке, являются фальсификатом. По его словам, единственное, что не научились еще подделывать в России, в отличие от Китая, - это птичьи яйца.