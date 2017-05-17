Роспотребнадзор опроверг информацию о ВИЧ-терроризме

Роспотребнадзор опроверг информацию, распространяемую в социальных сетях и мессенджерах, о случаях намеренного заражения ВИЧ иглой, оставленной в общественных местах.

Ведомство также призывает граждан соблюдать правила информационной гигиены и не доверять непроверенным источникам, а также повышать уровень знаний о ВИЧ-инфекции.

Кроме того, в России не зафиксировано ни одного случая заражения ВИЧ таким способом.

Роспотребнадзор напоминает, что заражение ВИЧ может произойти при незащищенных половых контактах с инфицированным партнером, при внутривенном введении наркотиков, от ВИЧ-инфицированной матери ребенку во время беременности, а также в родах и при грудном вскармливании, сообщает «РИА Новости».