Роспотребнадзор обвинил медиков в осложнениях от прививок
Роспотребнадзор обвинил медиков в осложнениях от прививок из-за неправильного ввода препарата.
По данным ведомства, в прошлом году 20 процентов случаев поствакцинальных осложнений произошли из-за того, что медики неправильно вводили препарат или хранили вакцины с нарушением санитарных норм.
Для предотвращения осложнений от прививок Роспотребнадзор подготовил проект постановления, в котором рекомендовал органам исполнительной власти субъектов РФ организовать системное обучение медработников.
Как уточняет газета «Известия», нарушения при вакцинации могут привести к холодным абсцессам, гнойно-воспалительным заболеваниям, сильной реакции на вакцину, а также недостаточному иммунному ответу.
Профессор кафедры эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Алла Миндлина рассказала, что самые реактогенные вакцины — от коклюша, дифтерии и столбняка, а также против туберкулеза.
Всего, по данным ведомства, в 2016 году был зарегистрирован 221 случай осложнений, полученных в результате вакцинации, проведенной с нарушениями.
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