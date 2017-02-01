Роспотребнадзор обнаружил в Подмосковье опасную «незамерзайку»
Роспотребнадзор обнаружил в Подмосковье опасную «незамерзайку», содержащую метанол.
Как уточняется в сообщении, на таре жидкости, которая находится в свободной продаже, указаны наименования несуществующих организаций.
В ходе проверки выяснилось, что производитель ООО «Компания Авто-Порт» выпускает жидкость Snowqueen, а ООО «Информпрогресс» — жидкость Nord Stream-25 марки «Вьюга», однако таких компаний в Московской области не существует.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли всю продукцию, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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