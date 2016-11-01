Роспотребнадзор нашел виновных в массовом отравлении водой в Дагестане

Москва обвинила "Махачкалаводоканал" в массовом отравлении граждан. Роспотребнадзор намерен добиться ликвидации этого предприятия и возмещения ущерба отравившимся.

– По результатам исследований каждый второй случай — дизентерия, 25% от выявленных случаев — ротавирусная инфекция, остальные случаи — это другие кишечные вирусные заболевания, – рассказали в Роспотребнадзоре. С 27 по 31 октября в Дагестане были госпитализированы 438 человек, сообщает "Коммерсантъ".

Ведомство намерено обратиться в суд и отстаивать законные интересы потребителей. Расследование инцидента продолжается. Ответственными признаны сотрудники водоканала и мэрии Махачкалы.