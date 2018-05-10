Роспотребнадзор наказал более 2,5 тысячи нарушителей антитабачного закона

Ведомство отчиталось о проделанной работе по борьбе с курением в первом квартале текущего года.

Взысканиям за нарушения антитабачного законодательства подверглись порядка одной тысячи работников табачной сферы, около 600 юридических лиц и свыше 760 граждан. В общей сложности они оштрафованы на сумму более 30 миллионов рублей, сообщает «Экономика сегодня».

За все время действия антитабачного законодательства к ответственности привлечены примерно 67 тысяч нарушителей.