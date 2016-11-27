Роспотребнадзор с начала года запретил ввоз в РФ почти 11 тысяч тонн опасных продуктов
Роспотребнадзор с начала года запретил ввоз на территорию России 10,7 тысячи тонн некачественных и опасных продуктов, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.
В основном запрет обусловлен нарушением условий транспортировки, отсутствием сопроводительной документации, не позволяющей подтвердить происхождение, качество и безопасность продукции.
Кроме того, специалистами Роспотребнадзора проверено свыше 1,1 тысячи партий продуктов общим объемом более 49 тысяч тонн, сообщает «РИА Новости».
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