Роспотребнадзор с начала года запретил ввоз в РФ почти 11 тысяч тонн опасных продуктов

Роспотребнадзор с начала года запретил ввоз на территорию России 10,7 тысячи тонн некачественных и опасных продуктов, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

В основном запрет обусловлен нарушением условий транспортировки, отсутствием сопроводительной документации, не позволяющей подтвердить происхождение, качество и безопасность продукции.

Кроме того, специалистами Роспотребнадзора проверено свыше 1,1 тысячи партий продуктов общим объемом более 49 тысяч тонн, сообщает «РИА Новости».